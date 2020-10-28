GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2020

28.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2020, System.String[]

Cumhuriyet'imiz 97 yaşındaKültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Patara Antik Kenti'nde icra edeceği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak...

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet'imiz 97 yaşında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Patara Antik Kenti'nde icra edeceği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayımlanacak.

(İstanbul/19.23)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferans yoluyla Kovid-19 konulu zirve toplantısı yapacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası etabıyla başlayacak.

(İstanbul/12.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55)

3- Azerbaycan'ın Karabağ takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Valentin Rosier, tesislerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/14.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Luiz Gustavo, antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/13.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

(Tel-Aviv/22.05)

7- Misli.com 3. Lig'de 6. hafta maçları tamamlanacak.

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29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Turizm, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2020 - Son Dakika

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