GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal ile ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini başlatacak.

(Sakarya/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Çorum'da yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00)

2- Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/21.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2020 - Son Dakika

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