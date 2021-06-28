GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Belediye ile "900 Adımda 900 Yıllık Tarih"i ziyaret edecek.

(Tokat/10.30/12.00/12.30/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan temasları kapsamında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısına katılacak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek, tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

(Taşkent)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev tarafından Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşecek Akar ve Omuraliev daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.???????

(Bişkek)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret edecek. Selçuk, Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve öğretmenevinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Hakkari/09.45-14.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katılacak.

(TBMM/15.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'e üye seçimi yapılacak, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaman Belediye Başkanlığını, Kırşehir Valiliğini, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, gençlik merkezini, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelecek ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesine ziyaret gerçekleştirecek.

(Kırşehir/10.00-18.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya'nın ev sahipliğinde Matera kentinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

(Matera)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu İngiltere- Almanya, İsveç- Ukrayna maçlarıyla tamamlanacak.

(Londra/19.00/Glasgow/22.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur maçlarına devam edilecek.

(Londra)

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