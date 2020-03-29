GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2020
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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