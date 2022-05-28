GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine katılacak.

(İstanbul/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıklayacak.

(Van/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine katılacak.

(İstanbul/16.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası Finalleri'ni takip edecek.

(İstanbul/12.15)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesi, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eyüpspor ve İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/15.30/İstanbul/18.00)

3- TFF 2. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile TECO Karacabey Belediyespor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

5- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş- Eskişehir Ormanspor, finalde ise Spor Toto- Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/16.00/20.30)

6- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, bronz madalya mücadeleleri ve finallerle tamamlanacak.

(Gaziantep)

7- 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde sona erecek.

(İstanbul/10.00-14.00)

8- Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

9- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monako/16.00)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda İtalya'da düzenlenen sezonun 8. yarışı yapılacak.

(Mugello/15.00)

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