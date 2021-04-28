GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2021

28.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongre'ye katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongre'ye katılacak.

Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen online Ombudsmanlık Satranç Turnuvası'nın ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00/TBMM/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, şehirde incelemelerde bulunacak.

(Bitlis/12.30/15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretler yapacak.

(Karaman/14.00-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında petrol ürünleri ticaretine ve iki adet mobil treyler elektrik santralinin tesis edilmesine ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/15.00 )

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı bankanın internet sitesinden ve resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

(İstanbul/10.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların katıldığı toplantıya başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak ediyor.

(Cenevre)

2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diğer siyasi liderler ülkedeki milletvekili seçimlerini görüşmek üzere toplanacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 38. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/Sivas/16.00/Ankara/Antalya/20.30)

2- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Villarreal-Arsenal, Manchester United-Roma ilk maçları yapılacak.

(Villarreal/Manchester/22.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi gerçekleştirilecek.

(Berlin/14.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/22.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/19.00)

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Mustafa Şentop, Kongre, Nisan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2021 - Son Dakika


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