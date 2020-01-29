GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.30)

2- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Sakarya/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ'ı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Uraysim Raylı Sistemler Test Merkezini ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Eskişehir/11.45-19.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası'nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.45)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçlarında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile deplasmanda karşılaşacak. G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.

(Belgrad/22.00/İstanbul/20.00)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Nizhny Novgorod/19.00)

3- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 5. hafta maçlarında L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Enisey, Bahçeşehir Koleji ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak.

(Krasnoyarsk/15.30/Leiden/22.00)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan'ın Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k Moskova Region takımını ağırlayacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa temsilcisi Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/Hatay/18.00/Charleville-Mezeres/22.00)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Halkbank, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

(Ankara/17.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'nın CSM Arcada takımını ağırlayacak. Arkas Spor ise Almanya temsilcisi United Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Frankfurt/21.30)

7- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dabrowa Gornicza/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor ile Beşiktaş Aygaz karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

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