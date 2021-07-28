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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2021

28.07.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak. Bakü'ye dönecek olan Şentop, buradan İstanbul'a hareket edecek.

(Şuşa/Fuzuli/Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Afet Koordinasyon Toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/Rize/10.30-13.45)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusy-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.

(Kazan)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Antalya)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/05.50-15.45)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan boksta Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, yelkende Alican Kaynar, Ecem Güzel, Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan, Dilara Uralp, Ateş Çınar- Deniz Çınar, Onur Cavit Biriz, yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Ümit Can Güreş, kürekte de Onat Kazaklı müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/05.00-14.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/15.45)

4- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

(Sivas/20.00)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.

***

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Mustafa Şentop, Azerbaycan, Fuzuli, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2021 - Son Dakika


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