GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar Belediyesini ziyaret edecek, Saray- Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alacak, yolun açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/13.15/14.00/15.15/15.45/16.45/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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