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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2021

02.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtımı" programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtımı" programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

Bakan Yanık, "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı"na iştirak edecek, Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00-16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kulu ve Cihanbeyli belediyelerini ziyaret edecek, Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katılacak, Altıntekin Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Konya/10.00/11.30/13.30/15.00/16.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İDA Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu kapanış programına iştirak edecek.

(Ankara/08.30)

5- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası Kasımpaşa- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftası başlayacak.

Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kurası çekilecek.

(İstanbul/11.30)

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Mustafa Şentop, Engelli, Kongre, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2021 - Son Dakika


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