GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Diyarbakır annelerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Odasına, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölgesine ziyarette bulunacak, İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/10.00-19.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere- İkizdere Yolu ve Tünelleri'nin açılış törenine katılacak.

(Rize/16.30)

4- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"nde üçüncü yıla girmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Bakan Ersoy, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/13.40/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde "Esaretten Özgürlüğe" kitabının tanıtım etkinliğine katılacak.

(Tokyo/04.50/15.00)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD ile karşılaşacak; atletizmde kadınlar uzun atlama T20 sınıfında Esra Albayrak ve Fatma Damla Altın finalde yarışacak. Badmintonda Emine Seçkin ve Zehra Bağlar, okçulukta Sadık Savaş ve Vedat Aksoy, tekvandoda Fatih Çelik ve Gamze Gürdal mücadele verecek.

(Tokyo/04.20-14.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/18.00)

4- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

5- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son hazırlık çalışmasını yapacak.

(Cebelitarık/20.30/21.00)

6- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

7- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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