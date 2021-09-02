Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021

02.09.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Diyarbakır annelerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Diyarbakır annelerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Odasına, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölgesine ziyarette bulunacak, İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/10.00-19.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere- İkizdere Yolu ve Tünelleri'nin açılış törenine katılacak.

(Rize/16.30)

4- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"nde üçüncü yıla girmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Bakan Ersoy, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/13.40/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde "Esaretten Özgürlüğe" kitabının tanıtım etkinliğine katılacak.

(Tokyo/04.50/15.00)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD ile karşılaşacak; atletizmde kadınlar uzun atlama T20 sınıfında Esra Albayrak ve Fatma Damla Altın finalde yarışacak. Badmintonda Emine Seçkin ve Zehra Bağlar, okçulukta Sadık Savaş ve Vedat Aksoy, tekvandoda Fatih Çelik ve Gamze Gürdal mücadele verecek.

(Tokyo/04.20-14.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/18.00)

4- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

5- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son hazırlık çalışmasını yapacak.

(Cebelitarık/20.30/21.00)

6- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

7- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Derya Yanık, Diyarbakır, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu 00:50 Yola çıkan bisikletli çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşı canından oldu Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor 00:23 Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı 00:11 Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı
HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur 23:28 HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor 22:21 Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı 22:06 Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak 20:26 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti         
00:52
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış         
00:13
ABD'de şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti ABD'de şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti         
23:43
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti         
23:12
Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı         
22:11
"Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Nedeni aşısızların salgını         
21:41
Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı         
19:04
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
18:46
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 01:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement