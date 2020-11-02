GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2020

02.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2020, System.String[]

CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, toplantının ardından iki bakan Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/13.00/14.00)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.?

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Manchester United'la yapacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek toplantıda değerlendirmede bulunacak, takım, son çalışmasını tesislerde yapacak. (Basın toplantısı sadece yayıncı kuruluşa açık olacak.)

(İstanbul/18.45/19.15)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası A, B, C ve D gruplarında yapılacak toplam 8 maçla başlayacak.

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur mücadelesi başlayacak. Günün maçlarında, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig'den Karbel Karaköprü Belediyespor'la, MKE Ankaragücü de 2. Lig'den Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 3. Lig'den Esenler Erokspor'la, Tuzlaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare'yle, Adanaspor, 3. Lig'den 68 Aksaray Belediyespor'la ve Altay da 2. Lig'den Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.

(Erzurum/18.00/Ankara/20.30/Balıkesir/İstanbul/13.00/Adana/İzmir/15.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor, Nesibe Aydın-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/16.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'la deplasmanda karşılaşacak.

(Lefkoşa/20.30)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Fransa'nın JL Bourg en Bresse takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bourg en Bresse/21.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında PTT-VakıfBank, Karayolları- Türk Hava Yolları, Çan Gençlik Kalespor- Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet- Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/15.00/16.00/17.00)

8- Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, futbolculardan Rachid Ghezzal, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/14.00)

9- Vefat eden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için Darüşşafaka ve Galatasaray kulüpleri törenler düzenleyecek. Granit'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/11.30-14.00)

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2020 - Son Dakika


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