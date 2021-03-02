GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek.

(TBMM/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Apartman Görevlileri Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/11.30)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(10.00)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

5- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15/11.45/13.00)

2- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/16.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Kayseri/Ankara/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta; 2 ve 3. Gruplarda ise 24. hafta maçları yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.45)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Öznur Kablo maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/14.30/Samsun/14.00/Hatay/15.00/Kocaeli/15.30/Mersin/16.00/İstanbul/17.30)

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

(Novara/21.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Fransa'nın Beziers Angels takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankkart, Çekya'nın Lvi Prag takımını konuk edecek; Halkbank deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00/Milano/21.00)

10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Sistem9 Yeşilyurt ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

12- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur mücadelesi Sırbistan'da başlayacak; Türkiye ilk maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/18.00)

13- Beşiktaş Kulübü ile Vodafone arasındaki yeni sponsorluk anlaşması ve Dünya Kadınlar Günü projesinin duyurulacağı basın toplantısı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy'un yanı sıra Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

14- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12, 13 ve 15. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

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