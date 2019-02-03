Gündem Özeti / 3 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile Vahdettin
Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sincan
'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluşacak, Merkez
Güngörmüşler Konağı'nı ve esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak, STK
temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/ 10.30-19.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Zeytinburnu Kazlıçeşme
Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programına katılacak.
(İstanbul/19.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.
(Lefkoşa)
2- Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD
'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Caracas)
3- ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)?
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan
Grekoromen Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakalarını izleyecek.
(İstanbul/12.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor
, Akhisarspor-Medipol Başakşehir
, Antalyaspor- Beşiktaş
maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Antalya/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta Tetiş Yapı Elazığspor- Giresunspor
, Hatayspor- Denizlispor
, Afjet Afyonspor- Adanaspor
müsabakalarıyla sürüyor.
(Şanlıurfa/Hatay/13.30/Afyonkarahisar/16.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya Fenerbahçe
Beko- Türk Telekom
, Banvit- Gaziantep
Basketbol, Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Çukurova
Basketbol- Galatasaray
, Canik
Belediyespor- Mersin
Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/14.00/Mersin/Samsun/16.00)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları
, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas-Karayolları, Aydın
Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
, Halkbank-Beşiktaş, Nilüfer
Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)
7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası Osmangazi
Belediyespor- Ardeşen
Gençlik müsabakasıyla sona erecek.
(Bursa/16.00)
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
9- Atletizmde Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları Portekiz
'de yapılacak.
(Albufeira/13.00)
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