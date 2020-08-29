GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek tebrikleri kabul programına katılacak.

(Ankara/11.00/12.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katılacak.

(Kütahya/10.30-17.10)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi harp okulları diploma ve sancak devri törenine iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Karadağ'da genel seçim yapılacak.

(Podgorica)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile Sivas'ta yapacağı maç için Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları Caddebostan açıklarında sona erecek.

(İstanbul/12.00)

4- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Stavelot/16.10)

5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları karşılaşacak.

(San Sebastian/21.00)

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