GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek törenlere katılacak. Şentop, Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30/12.30/15.00/17.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/02.30-14.03)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atıcılıkta Suzan Çevik, Çağla Baş, Savaş Üstün, Hakan Çevik, okçulukta Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre, Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu, masa tenisinde Abdullah Öztürk, yüzmede Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Elif İldem müsabakaya çıkacak. Golbol Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yla; Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yle; Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı da Japonya'yla karşılaşacak.

(Tokyo/03.00-15.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Belçika ve İskoçya maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak. Basına açık yapılacak antrenman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ve 2 oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Düzce/18.00)

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