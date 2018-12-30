Son Dakika Haberleri: Gündem Özeti / 30 Aralık 2018

Gündem Özeti / 30 Aralık 2018

1 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920DÜNYA DİPLOMASİ1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

Gündem Özeti / 30 Aralık 2018, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Gaziantep Basketbol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş-OGM Ormanspor, Canik Belediyespor- Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Samsun/15.00/Hatay/16.30)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:02 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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