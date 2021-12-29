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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2021

29.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yapacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile 2021 yılı bitkisel üretim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kovid-19 salgının ikinci yıldönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Vuhan)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu tamamlanacak; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor, Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü, Gaziantep FK- Bursaspor ve Beşiktaş- Altay maçları yapılacak.

(Malatya/13.00/Konya/Kayseri/15.00/Sivas/17.00/Gaziantep/18.30/İstanbul/21.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18'inci ve normal sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

(Kazan/19.00)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Derya Yanık, Nisan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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