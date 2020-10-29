GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020

29.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Necat Nasıroğlu Külliyesi inşaat sahası ve kent meydanında incelemelerde bulunacak, TPAO Kristal Park Sosyal Tesisleri'ndeki Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, İluh Deresi çevresinde ve Hasankeyf'teki incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Batman/10.45-18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirecek, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30-17.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nestle Health Science fabrikası ile Mustafakemalpaşa içme suyu şebekesinin temel atma ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi açılış törenlerine katılacak, Bursa Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

(Bursa/10.00-16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerin ardından UNESCO Lansman Toplantısı'na katılacak, Göksun Yolu Şantiyesi'ni inceleyecek, Ulaştırma Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/09.15-16.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini, yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini, 2019 yılına ilişkin biyoteknoloji istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası, Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor- Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Trabzon/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında Balıkesirspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Beşiktaş, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar, Bosphorus, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2020 - Son Dakika


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