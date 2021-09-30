Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2021

30.09.2021 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı yapacak, "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nin kapanışında konuşacak, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı yapacak, "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nin kapanışında konuşacak, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenleyeceği "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Swissotel İstanbul Bosphorus'ta, iki bakanlık arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" toplantısına katılacak.

Bakan Ersoy, AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığının İstanbul CVK Bosphorus'da düzenleyeceği programda turizmcilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30/19.00)

3- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, METAL EXPO Konferansı-Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katılacak, pamuk ve nar hasadına iştirak edecek, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Adana/09.45-18.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalecik ilçesinde Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak, Akyurt ilçesinde kavşak açılışı yapacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/08.30-14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'na ve katılımcı bakanların İklim İçin Gençlik Etkinliği kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayacağı programa katılacak.

(Milano)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. D Grubu'nda Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Marsilya/22.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Madrid/21.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşlarında Hatayspor, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla, Elazığ İl Özel İdare de Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hatay/Elazığ/18.30)

5- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda PTT- Bolu Belediyespor ve Türk Hava Yolları- Yeşilyurt, B Grubu'nda Karayolları-Mert Grup Sigorta ve Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta, C Grubu'nda Kuzeyboru- Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/12.00/14.30/İzmir/12.00/15.00/Ankara/12.00/14.30)

6- 2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi yapılacak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Moskova/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Afrika, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor 23:49 İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye 23:22 Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu 23:07 Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye 22:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür
Son Dakika! Bakan Koca'dan 19:43 Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı 18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! "Kral", Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti         
00:03
Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü         
23:46
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu         
22:15
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
"İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 00:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement