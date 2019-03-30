Gündem Özeti / 30 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya gelecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya gelecek.



(Eskişehir/11.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Köşk ve Bozdoğan ilçelerindeki mitinglerde halka hitap edecek, Efeler İlçe Seçim Çadırını ziyaret edecek.



(Aydın/12.00/16.00/18.00)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çumra SKM buluşmasına katılacak, Güney Sınır Salon Toplantısı ile Bozkır, Hadim ve Taşkent buluşmalarına katılacak.



(Konya/10.00/15.00/16.30)



3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avsallar Seçim Ofisinde, Ziraat Odasında ve MHP Seçim Ofisinde düzenlenecek geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.



(Alanya/11.30/14.00/16.00)



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde otobüsle selamlamada bulunacak, Sincan'da halka hitap edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.



(11.00/12.30/14.30/16.00/17.00)



5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılcahamam'da düzenlenecek "Sevgi Yürüyüşü"ne katılacak.



(Ankara/14.30)



6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karşıyaka Merkez, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Gaziemir Abdullah Arda Mahallesi ve Buca Menderes Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.



(İzmir/10.20/13.30/15.30/17.00)



7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisini ziyaret edecek.



(Ankara/13.00)



EKONOMİ



1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp Fabrikasının açılışına katılacak.



(Ankara/12.00)



2- Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla İBB Sarıyer Kültür Merkezinde gerçekleşecek.



(İstanbul/15.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



SPOR



1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor.



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Afyon Belediyespor-Banvit, TOFAŞ-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)



3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.



(Mersin/Muğla/İstanbul/14.00/Kayseri/Samsun/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00)



4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/17.00)



5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Fenerbahçe-Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/14.00/15.00/Tokat/14.00/Ankara/17.00)



6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.



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