GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya gelecek, Daems onuruna akşam yemeği verecek.

( TBMM/11.00/Ankara/19.30)

Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüşecek.

(TBMM/17.30)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılının ilk Kamu Personel Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katılacak, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenecek "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

5- TBMM KİT Komisyonunda Sümer Holding A.Ş'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30)

6- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nu ziyaret edecek, AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı Ahmet Yıldız ile bir araya gelecek.

(TBMM/15.30/15.00/10.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.15/12.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Merkez Bankası İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00 )

5- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(Duşanbe)

2- AB ve BM'nin ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" konulu bağışçılar konferansı yapılacak.

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izleyecek.

(İstanbul/21.45)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek; A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki 3. maçında Letonya'yı konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

3- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda haziran ayında oynayacağı maça hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan Ümit Milli Futbol Takımı'yla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

(Alanya/19.00)

4- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.30)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasındaki deplasman mücadelelerinde Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla, Fenerbahçe Beko ise Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak.

(Madrid/20.00/Münih/22.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisine Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo ikinci maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Hatay/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor arasındaki ilk maçla başlayacak.

(Ankara/16.00)

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