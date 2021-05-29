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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2021

29.05.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2021, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev tarafından kabul edilecek, Fahri Hiyabani, Şehitler Hiyabani ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev tarafından kabul edilecek, Fahri Hiyabani, Şehitler Hiyabani ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile heyetler arası görüşme yaparak, Askeri Ganimet Parkı'nı gezecek ve Haydar Aliyev Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Azerbaycan)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gümülcine)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

(Köln/21.30/18.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.

(Minsk/19.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacakları özel maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını yapacakları antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00/18.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belli olacağı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Emlak Konut, Bayrampaşa Spor Salonu'nda Antalya 07 Basketbol'u konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si Mugello Pisti'nde yapılacak.

(Floransa/15.00)

***

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Başbakan Yardımcısı, Adil Karaismailoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2021 - Son Dakika


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