GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022

29.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurul Programına katılacak.

(İstanbul/10.15)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/11.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ana Salon'da, İspanyol sanatçı Buika'nın konserini izleyecek.

(Ankara/20.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

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Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2022 - Son Dakika


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