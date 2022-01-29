Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022

29.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel film gala gösterimine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel film gala gösterimine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler İlçesi Üye Katılım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler ziyareti kapsamında, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Male)

2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

(Madrid)

3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde, 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenen törenle anılacak.

(Londonderry)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gaziantep Basketbol- Beşiktaş Icrypex, Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko ve Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/14.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

(Mont de Marsan/17.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta- Yeşilyurt, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor- Bolu Belediyespor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/14.30/18.00/Bursa/15.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00)

6- TFF 2. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları oynanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 20. hafta maçları yapılacak.

7- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Mustafa Şentop, Belgesel, Film, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022 - Son Dakika


Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor         
00:02
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
23:46 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı, yerine Hüseyin Aydın atandı
23:24 Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp hayatını kaybetti
23:21 Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi
22:44 Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar
22:30 Sağlık Bakanı Koca, "Salgının endişe verici dönemi geride kaldı" dedi, Mehmet Ceyhan 6 maddede itiraz etti!
22:04 Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap
22:02 Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor!
22:00 Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden takip etti
21:25 Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin gündem danışmanı oldu
21:24 Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 00:07:36. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement