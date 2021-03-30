GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2021

30.03.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2021, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

2- AK Parti'nin kapalı TBMM Grup Toplantısı'nda grup başkanvekili seçimi yapılacak, İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/10.30)

3- TBMM KİT Komisyonunda Şeker Fabrikalarının 2017 ve 2018 hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, Ankara Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yapacak.

(Ankara)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B, C, D, F, I ve J Gruplarında yapılacak karşılaşmalarla, elemelerde mart ayı maçları tamamlanacak.

2- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta; 2 ve 3 Gruplarda ise 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde BOTAŞ ile Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Nesibe Aydın arasındaki ikinci maçlar oynanacak.

(Ankara/14.00/Mersin/16.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabında yarı final ilk maçları yapılacak; Türk Hava Yolları ile VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ilk maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/Antalya/17.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/15.00)

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Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2021 - Son Dakika


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