GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2022

30.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katılacak. Şentop, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.30/17.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Yozgat/11.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'ndaki Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Galeri Z Sanat Galerisi'ndeki Kale'de Sanat Resim Sergisi'ni, Güneş Sanat Galerisi'ndeki Circle of The Loop Dijital Enstalasyon'u ziyaret edecek, CSO Ada Ankara'da El Sistema's Fusion Ensemble Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/12.00/13.00/16.00/20.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- TBMM'den

MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

(10.45/12.45)

TBMM Genel Kurulunda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(15.00)

TBMM KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları incelenecek.

(14.30/16.00/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan İş Forumu akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/20.45)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi Ankara'da başlayacak. İlk maçta Tayland ile Bulgaristan karşılaşacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında galibiyet arayacak.

(Ankara/15.30/18.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Paris)

***

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Kaynak: AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mustafa Şentop, Bisiklet, gençlik, Güncel, Son Dakika

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