GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 22. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Göztepe, Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş- Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/13.30/Denizli/16.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Süper Lig'in 22. haftasında yoğun yağış nedeniyle tamamlanamayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, ertelendiği 19. dakikadan itibaren oynanacak.

(Antalya/16.00)

3- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, Menemenspor- Giresunspor, Beypiliç Boluspor- Adana Demirspor ve Bursaspor- Altınordu maçları yapılacak.

(İstanbul/İzmir/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.15/İstanbul/13.00/17.30/20.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor-Karayolları, Nilüfer Belediyespor- Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Çanakkale/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/16.00/19.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Afyon Belediye Yüntaş- Sorgun Belediyespor maçının yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/16.00)

7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İstanbul'daki C Grubu'nda tek maç yapılacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası tek maçla tamamlanacak.

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