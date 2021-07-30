GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesi Tüllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, ardından Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmacılı köylerini ziyaret edecek.

Akdam'da Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak Yanık, Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

(Osmaniye/11.00/12.15/Adana/15.00/15.30/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.40-13.45)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizm elemelerinde sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, okçulukta klasik yay son 16 turunda Mete Gazoz, yelken finn sınıfında Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/03.30-14.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/08.20)

4- Fenerbahçe ile Alman ekip Greuther Fürth, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Medipol Başakşehir ile de Kasımpaşa, hazırlık maçlarında karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/19.00/19.00)

5- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

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