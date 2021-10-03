GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- 5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni, Gül Baba Türbesi'ni, son Budin Valisi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı Gala Yemeği'ne katılacak.

(Budapeşte)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanacak 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi Borsa İstanbul'da gong töreniyle başlayacak.

(İstanbul/09.40)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (791 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşecek, iki bakan görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, ayrıca Polonya Devlet Başkanı Andrzej Sebastian Duda tarafından kabul edilecek.

(Varşova)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Süleyman Karadeniz; kadınlarda 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Merve Karadeniz mindere çıkacak; serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Oslo/11.30)

2- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul)

3- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda sözleşme imzalayacak. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde başlayacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

4- FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon maçları başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Burgos/21.30)

5- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5. hafta tek maçla tamamlanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftası Beykoz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.