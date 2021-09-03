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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2021

03.09.2021 23:57
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Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.30-13.30)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Atıcılıkta Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, okçulukta Karışık Milli Takım mücadele verecek; badmintonda Emine Seçkin yarı final, tekvandoda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve Mehmet Yakut çeyrek final müsabakalarına çıkacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avustralya ile 5'incilik maçı yapacak.

(Tokyo/03.30-15.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Belgrad/18.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'la karşı karşıya gelecek.

(Cebelitarık/21.45)

5- TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 1, 2. ve 3. gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.

6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Türkiye etabı (MXGP of TURKEY) başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00)

7- Beşiktaş Kulübünün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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Afganistan, Japonya, Tokyo, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2021 - Son Dakika


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