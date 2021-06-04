GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TBA Merkezi'nin açılışı ve temel atma törenine, İÇDAŞ Kongre Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak, Erenköy İlkokulunu, AK Parti İl Başkanlığını ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-18.15)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00)

3- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Edirne/11.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Zonguldak/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya gelecek.

(Tiflis)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır annelerini, esnafı, Valiliği, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edecek, Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde Genç Ofis'in açılış törenine katılacak, Sur İçkale'de gençlerle ve sporcularla bir araya gelecek.

(Diyarbakır/13.00-18.00)

2- A Milli Futbol Takımı 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor.

(Harsewinkel)

3- Voleybolda erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin 2. etabı Portekiz'de başlayacak. Türkiye, C Grubu'nda Belarus'la karşılaşacak.

(Santo Tirso/18.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde, olimpiyat kota müsabakaları yapılacak.

(Antalya)

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