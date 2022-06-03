GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2022

03.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

(Ankara)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölkent Hafızlık Kur'an Kursu açılışı ile Gölcük Hicret Kur'an Kursu İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/12.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Faroe Adaları'nı konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

2- Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi sürecek; Tayland-Belçika, Çin-İtalya maçlarının ardından günün son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında mücadele verecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ve Galatasaray Nef, 5'inci ve son maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Coco Gauff karşılaşacak.

(Paris/16.00)

5- Fenerbahçe Kulübü 2021 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30)

***

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YORUMLAR
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AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor
Kaynak: AA

Kızılcahamam, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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