Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2021

04.11.2021 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, " Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

(TBMM/15.00/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.20)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul'da, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/18.00/Ankara/10.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Anvers/23.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

4- Türkiye Masa Tenisi ve Basketbol Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Ankara, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük 23:58 Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı 23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor 22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti 22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
23:34 Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı
23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı
22:55 Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı
22:52 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
22:50 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
22:37 Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor
22:34 Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz
22:31 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti
Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor         
00:03
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor         
23:56
Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi         
22:53
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin         
22:32
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü         
21:51
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 00:07:15. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement