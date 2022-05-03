GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2022

03.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2022

Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist, Real Madrid- Manchester City maçıyla belli olacak.

(Madrid/22.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor ikinci maçta karşılaşacak.

(Mersin/18.00)

3- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ın deniz tarafı terasında yapılacak.

(İstanbul/11.30-13.30)

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular! Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

Basketbol Süper Ligi, Real Madrid, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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