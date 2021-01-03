GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2021

03.01.2021 23:59
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CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(12.00/Ankara)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.

(Londra)

GÜNCEL

1- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa- Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresi, 17. haftadaki Eskişehirspor- Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

3- TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdare ile Kırıkkale Büyük Anadolu, Siirt Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Siirt/12.00)

4- 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'la karşılaşacak.

(Eskişehir/17.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2021 - Son Dakika


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