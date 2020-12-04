GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2020

04.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Kars Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolunun açılış törenine katılacak.

(Kars/12.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Göztepe- Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Ankara/13.30/Konya/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi Giresunspor- Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor- Altay, Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.

(Giresun/13.30/Bolu/İzmir/16.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş- Türk Telekom, Galatasaray- Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Gaziantep/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçıyla başlayacak.

(Samsun/13.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor ile Solhanspor karşı karşıya gelecek, 6. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor- Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.

(İzmir/17.30/Bursa/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor- Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Çanakkale/14.00/İstanbul/17.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında 5 maç yapılacak.

***

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Spor Toto Süper Lig, CHP Genel Başkanı, Ankara, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2020 - Son Dakika


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