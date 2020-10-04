GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bu yıl eğitime başlayan Hukuk Fakültesinin ilk dersini video konferans yöntemi ile verecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bu yıl eğitime başlayan Hukuk Fakültesinin ilk dersini video konferans yöntemi ile verecek. Dersi, Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri de takip edecek.

(TBMM/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK ve TBMM Grup toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde kurulacak Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'ne ilişkin protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.?

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erecek.

2- A Milli Futbol Takımı, özel maçta 7 Ekim'de deplasmanda Almanya, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ise 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ve 14 Ekim'de İstanbul'da Sırbistan'la yapacağı karşılaşmalar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.30)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği maçı yapılacak.

(İzmir/18.00)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta, Çankaya Futbol Kulübü-Payasspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00)

5- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 4. maçında Slovakya ile karşılaşacak.

(Podgorica/16.00)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2020 - Son Dakika

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