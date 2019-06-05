Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019

57 dakika önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile Kabaköz köyünü ziyareti edecek.

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile Kabaköz köyünü ziyareti edecek.
(İstanbul/13.00/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Çocuk Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri'ni ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek, Arnavutköy Karadeniz Derneklerinin bayramlaşma törenine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/19.00)
2- Ramazan Bayramı kutlanıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
(Ankara/14.00)
Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.
(Portsmouth)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Antalya/18.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Bangkok/11.05)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.
5- 69. FIFA Kongresi Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel
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