GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018 yılı çevre, 2019 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla bu yılki "Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin durumuyla ilgili Gorrion Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.30)

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