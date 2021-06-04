GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'na gidecek, Sorgun Millet Bahçesi Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Yozgat Havalimanı için brifing alacak ve birtakım ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/11.30-18.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katılacak.

(Diyarbakır/12.00/13.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolculardan Okay Yokuşlu, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarına yapacakları antrenmanla devam edecek.

(Harsewinkel/14.00/18.30)

3- Voleybol erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin Portekiz'de gerçekleştirilen 2. etabında Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi ekiple karşılaşacak.

(Santo Tirso/20.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

5- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay mücadelesinin takım ve bireysel finalleri yapılacak.

(Antalya/10.00-16.00)

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