GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2022

04.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret edecek, Beykoz Sahili 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret edecek, Beykoz Sahili 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtılacağı programa iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti'nin Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, ikinci gün çalışmalarının ardından sona erecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Anayasa değişikliği için referandum düzenlenecek.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i konuk edecek.

(Trabzon/16.00)

2- Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi tamamlanacak; Sırbistan- Hollanda ve Tayland-Çin maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00)

3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

(Paris)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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