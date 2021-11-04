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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2021

04.11.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin 60.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/13.30/15.00/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müze Gazhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Eylem Planı tanıtım programına, Haliç Kongre Merkezi'nde Emekli Emniyet Mensupları Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/08.45/09.15/10.15/10.45)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl il merkezi ve Genç ilçesi ile Elazığ'ın Kovancılar ilçesi ve kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Bingöl/12.45-14.00/Elazığ/16.00-17.50)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İyidere, Kalkandere ve Merkez ilçede esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/11.00-13.30)

4- TBMM'den

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

Adalet Komisyonu, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/10.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin biyoteknoloji istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 15. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda DSP ve CHP tarafından anma törenleri düzenlenecek.

(Ankara/11.00/12.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmet Naim Uluslararası Sempozyumu'nun "Modern Dünyada Sünnetin Hayata Rehberliği Açılış Konferansı"na katılacak, Diyarbakır Ulu Cami'de cuma hutbesi verecek.

(Diyarbakır/11.00/12.10)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığını, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Zonguldak Belediye Başkanlığını, Gençlik Merkezini, Ereğli ilçesini ziyaret edecek, Zonguldak Yüzüncü Yıl Tesisleri ve stat yeri saha incelemesinde bulunacak.

(Zonguldak/12.00-17.15)

2- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Gaziantep FK- Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/Rize/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Altaş Denizlispor, İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası başlayacak; Antalya 07 Basketbol- Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş HDI Sigorta- Fenerbahçe Safiport, UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Antalya/13.30/İstanbul/Kocaeli/18.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftası başlayacak; PTT-Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları- Bolu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.30/İstanbul/16.00)

7- Türkiye Satranç, Herkes İçin Spor ve Üniversite Sporları Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)

***

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Balıkesir Üniversitesi, Mustafa Şentop, Açılış Töreni, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2021 - Son Dakika


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