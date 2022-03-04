GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2022

04.03.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği "Kalemle Yol Almak" programına iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği "Kalemle Yol Almak" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ile Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenleyeceği "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katılacak.

(Ankara/09.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Güngören Millet Bahçesi şantiyesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.30/13.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısına ve AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programına katılacak.

(İstanbul/17.00/17.30/19.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 5. Etnospor Forumu'na katılacak.

(Bakü/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor, Göztepe- Kasımpaşa ve İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/İzmir/16.00/Konya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor ve MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.

(İzmir/13.30/Samsun/16.00/Ankara/19.00)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 29. hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 25. hafta, 2. Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası başlayacak; A ve B Gruplarında toplam 8 maç yapılacak.

6- Beşiktaş Kulübünün 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta mücadelesi başlayacak; Galatasaray Nef- Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka- Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş Icrypex maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/20.15/Afyonkarahisar/15.30)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası OGM Ormanspor-BOTAŞ, Nesibe Aydın-Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta- Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatayspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.30/İstanbul/13.30/Elazığ/14.00/Hatay/14.30/Kocaeli/17.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına VakıfBank- Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Fenerbahçe HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart, Tokat Belediye Plevne-Altekma ve Bingöl Solhanspor-Spor Toto karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Şırnak/13.00/Tokat/15.30/Bingöl/16.00)

11- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Özbekistan'la deplasmanda yaptığı Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselme play-off mücadelesi tekler ve çiftler maçlarıyla tamamlanacak.

(Taşkent/10.00)

***

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Kaynak: AA

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