GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2020
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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