GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

(Kars/10.30-13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

(Ankara/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Zagreb)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat- Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/16.30)

3- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bekir Pakdemirli, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
04:36 Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri - Son Dakika
04:28 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
04:18 İzmir'de otomobil takla atıp alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
04:16 Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 06:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]