GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021

04.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk temasları kapsamında İşkodra şehrini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk temasları kapsamında İşkodra şehrini ziyaret edecek. Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenecek programa katılacak Şentop daha sonra Hasan Rıza Paşa Anıtı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(İşkodra)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinin İzmir il kongresine iştirak edecek.

(İzmir/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Tarım-Orman Sektör Toplantısı ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Kongresine iştirak edecek.

(Samsun/10.30/18.20)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde brifing alacak, köprünün "kedi yolu"nda yürüyecek.

(Çanakkale/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sona erecek.

(Cenevre)

2- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii'nde Cuma Namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Bursa/13.23)

2- Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı, birliğe üye kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesi Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak.

(İstanbul/09.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasına tek maçla devam edilecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, İstanbul, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz
Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı         
00:29
Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı         
23:53
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum         
23:02
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti         
22:30
İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı         
21:43
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak         
20:15
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi         
19:33
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 00:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei