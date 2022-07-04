GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2022

04.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığında basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/08.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/13.35/15.00/16.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Mekke)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

(Graz/19.30)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Londra)

***

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YORUMLAR
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, '1. Akademi Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, '1. Akademi Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir' Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir'
Kaynak: AA

Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2022 - Son Dakika
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