GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ve Marmaris Ticaret Odası ile Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Marmaris/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Muğla/13.18)

2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.24-14.50)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde 20 kilometre yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, cirit atma finalinde Eda Tuğsuz, güreşte kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, modern pentatlonda İlke Özyüksel mücadele verecek.

(Tokyo/04.00-16.00)

3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Tesisleri'nde; Beşiktaş ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Adana/21.00)

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