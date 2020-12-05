GÜNDEM ÖZETİ / 6 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor, Fraport TAV Atalyaspor- MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Denizli/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 12. haftası Altınordu-Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor-Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Adana/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 7. haftadan ertelenen 1 ve 3. Grup'ta 9. haftadan ertelenen 3 maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.15)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası VakıfBank-İlbank, Türk Hava Yolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor- Sarıyer Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftadan 1 maç ve 7. haftadan ertelenen 1 yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 8. haftadan tek karşılaşma oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/20.10)

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